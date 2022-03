Ciclista invade preferencial se envolve em acidente e sofre graves ferimentos

Um ciclista ficou com graves ferimentos, após se envolver em um acidente com uma motocicleta na noite deste sábado (19), no bairro Vila Operária, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações o motociclista transitava na rua Costa e Silva e o ciclista surgiu da rua Paulo Sexto invadindo a preferencial, momento que aconteceu a colisão.

O Samu foi acionado e socorreu as vítimas, o ciclista teve várias escoriações, cortes na cabeça que fez perder grande quantidade de sangue, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional.

O motociclista teve algumas escoriações e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Civil e Polícia Militar também estiveram no local.