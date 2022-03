Cinco destinos para se conectar com a natureza em Mato Grosso

Famoso por suas belezas naturais, o estado de Mato Grosso reserva ótimas opções para quem deseja se reconectar com o universo e aproveitar o melhor que a natureza tem para nos oferecer. E, se você quer saber quais são estes destinos, está no lugar certo!

Abaixo, compartilho com você sete opções de destinos para se conectar com a natureza. Confira!

1. Campo Novo dos Parecis

Com belas águas de cor verde-esmeralda, o destino encanta seus visitantes que, além de apreciar belas paisagens, podem se refrescar nas cachoeiras e conhecer mais sobre a cultura indígena do povo Haliti-Pareci. Aliás, a maior parte dos atrativos de Campo Novo está em território indígena – é no leito do rio Sacre e Papagaio, por exemplo, que se formam belas praias e enormes cachoeiras, como o Salto do Utiariti.

2. ‌Barra do Garças

Um dos destaques do ecoturismo em Mato Grosso, em Barra do Garças você encontra a Serra do Roncador, o Complexo da Bateia, a Fazenda Recanto da Serra e o Parque Estadual Serra Azul, destinos imperdíveis para os mais aventureiros. Além disso, trilhas, cachoeiras e histórias locais conectam os visitantes ao sagrado da natureza.

3. Nova Xavantina

Localizada na região de Araguaia, Nova Xavantina está na rota das novas expedições voltadas para o ecoturismo no Mato Grosso, que incluem passeios pelas praias ao longo do leito do Rio das Mortes e várias cachoeiras de águas claras.

4. Vila Bela da Santíssima Trindade

O Parque Estadual da Serra Ricardo Franco, que possui 158 mil hectares de extensão e abriga centenas de cachoeiras, piscinas naturais, vales e uma vegetação que reúne Floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, é o principal atrativo de Vila Bela da Santíssima Trindade.

5. Chapada dos Guimarães

A famosa Chapada dos Guimarães dispensa comentários. Ela é um dos destinos mais visitados em Mato Grosso, oferecendo uma aventura que começa na estrada parque, com belas paisagens dos paredões de arenito.