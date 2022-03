Cinco filmes para assistir e chorar

Sabe aquele dia chuvoso que você só quer fazer uma pipoca e assistir um filme tão bom que te faz chorar? Então, para te ajudar com esse programa perfeito para fazer de pijama, eu selecionei 5 filmes para assistir e chorar.

Então separa a pipoca, se ajeita no sofá e confere essa lista:

1. Um Olhar do Paraíso (Netflix)

Susie Salmon (Saoirse Ronan) está retornando para casa quando é abordada pelo vizinho que mora sozinho, George Harvey (Stanley Tucci). Ele consegue convencê-la a entrar em um retiro construído por ele, lá Susie acaba sendo morta. Os pais dela, Jack (Mark Wahlberg) e Abigail (Rachel Weisz) não querem acreditar no que aconteceu, mas acabam se convencendo quando encontram o gorro usado por ela. Depois de ser assassinada, Susie acompanha e observa do além, o luto da família e a busca por justiça.

2. Extraordinário (Amazon)

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformidade facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança, pela primeira vez. No quinto ano, ele precisa se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

3. Perfeita Pra Você (Netflix)

O drama Perfeita para Você traz a história de Abbie (Gugu Mbatha-Raw) que foi diagnosticada com câncer terminal. Ela decide procurar uma nova namorada para o seu noivo Sam (Michiel Huisman) e também amigo de infância que não entende nada de paquera. Os dois se conhecem desde os oito anos de idade e acreditam ser almas gêmeas, mas tudo muda quando essa doença atinge Abbie.

4. O Lado Bom da Vida (Amazon)

Depois de uma fase difícil de sua vida, Pat Solitano Jr. está disposto a seguir em frente e reconquistar sua ex-mulher. Através de amigos, ele conhece Tiffany, que lhe promete ajuda na tarefa da reconquista. Uma inesperada ligação começa a uni-los.

5. Por Lugares Incríveis (Netflix)

Por Lugares Incríveis traz a história de dois adolescentes que passam por momentos difíceis e resolvem viajar e visitar as maravilhas do estado de Indiana, nos Estados Unidos. Violet Markey (Elle Fanning) e Theodore Finch (Justice Smith) criam fortes laços e embarcam nessa jornada para tentar resolver problemas físicos e emocionais adquiridos no passado.