Cinco pessoas ficam feridas após ônibus com 28 ocupantes tombar na BR-163

Um ônibus com 28 pessoas, sendo dois motoristas e 26 passageiros tombou nesta quinta-feira (31) no km 661 da BR-163, em Lucas do Rio Verde-MT. Cinco pessoas tiveram que ser socorridas até uma Unidade de Saúde.

Segundo informações, a concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 9h15 para o atendimento da ocorrência envolvendo o tombamento do ônibus de viagem sobre a faixa de domínio sentido norte.

Equipes de resgate foram acionadas realizando atendimento às vítimas. O Corpo de Bombeiros e ambulâncias da prefeitura de Lucas do Rio Verde também auxiliam no atendimento.