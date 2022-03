Cinco plantas nativas do Brasil que você pode cultivar em casa

Quando começamos a montar um jardim ou uma horta em casa, é comum que pensemos nas espécies mais tradicionais, como a rosa, o girassol, a orquídea, etc. No entanto, ter uma plantação também é uma oportunidade de investir em tipos diferentes de plantas, saber mais sobre sua origem e entender o quanto cada uma delas é especial.

Pensando nisso, eu separei uma lista de espécies brasileiras para você cultivar aí na sua casa. Confira!

1. Caetê-redondo

Com suas lindas folhas verdes listradas, essa planta é típica de regiões com Mata Atlântica e deve ser cultivada em um ambiente com alta luminosidade, mas que não tenha exposição total ao sol. Além disso, é importante oferecer a ela um solo rico em matéria orgânica, drenável e com regas regulares.

2. Imbé

O Imbé é uma planta brasileira que precisa de bastante sombra e meia-sombra. Também conhecido como filodendro, a planta é uma amante de climas úmidos que não necessita de muitas regas ao longo da semana – duas já estão de bom tamanho.

3. Monstera adansonii

A monstera adansonii é uma das espécies nativas do Brasil que é perfeita para quem quer implementar o conceito de “urban jungle” em casa. Ela se destaca pelos seus furinhos nas folhas, lembrando aqueles pedaços de queijo suíço. Essa espécie é uma trepadeira que adora um ambiente iluminado, mas sem exposição direta ao sol.

Primavera

De nome bastante inusitado, a Primavera pode ser a espécie perfeita para dar uma corzinha a sua casa. Podendo ser cultivada como cerca viva ou vasos, essa espécie encanta com suas flores nas cores rosa, branco, vermelho ou ferrugem. E para plantar, lembre que a reprodução dela é através de estacas, em um local que receba sol o dia todo.

Manacá-da-serra

Assim como a primavera, essa é uma espécie legal para quem quer inserir mais cores em seu jardim. O manacá-da-serra é uma árvore de pequeno a médio porte, que se destaca principalmente pelos tons que suas flores trazem ao ambiente: nascendo brancas, atingindo um tom rosado e morrendo roxas. Ela também pode ser cultivada em vasos e precisa de sol pleno, com a terra contando com uma parte de composto orgânico e duas de areia.

Agora você já está preparado para deixar seu jardim um pouco mais brasileiro!