Cinco serras brasileiras que vale a pena visitar

O Brasil é um país composto pelas mais diversas belezas naturais. Dentre elas, estão as lindíssimas Serras – regiões que devem estar no ‘check-list’ de qualquer viajante, seja ele apaixonado por aventura com os amigos ou até mesmo uma viagem romântica com a pessoa amada.

Pensando nisso, separamos uma lista com 5 serras brasileiras que vale a pena visitar. Confira!

1. Serra da Bocaina

Localizada na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Serra da Bocaina é uma região brasileira cuja rica biodiversidade abriga algumas das paisagens naturais mais bonitas do país, como cachoeiras, praias e mirantes.

2. Serra da Canastra

Considerado um dos Parques Nacionais mais importantes do Brasil, a Serra da Canastra abrange seis municípios de Minas Gerais: Vargem Bonita, São Roque de Minas, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória e Capitólio. Com seu formato raro, que se assemelha a um baú, a serra protege um raro cenário de vegetação que transita entre a “borda da mata atlântica” e o “início do cerrado”.

3. Serra da Capivara

Localizado no interior do estado do Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara abriga diversas belezas naturais e tesouros arqueológicos. No total, são mais de 600 sítios históricos e arqueológicos que mostram grandes pinturas de figuras humanas e curiosas formas geométricas, além de uma riquíssima presença de paisagens naturais.

4. Serra do Cipó

O Parque Nacional da Serra do Cipó é considerado um dos recantos mais rústicos e charmosos de Minas Gerais. Abrangendo seis municípios do estado em uma área de mais de trinta mil hectares, a região é reconhecida como um importante santuário da flora brasileira.

5. Serra de Pacaraíma

A Serra de Pacaraíma (ou Pacaraimã) se encontra na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, no Planalto das Guianas. Devido às suas temperaturas baixas, o local é conhecido como “Polo Norte de Roraima” e está localizado a mais de 900 metros de altitude.