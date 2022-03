Com Neuma, ida do ‘Trio Parada Dura’ para o PSB pressiona Marildes

Está quase confirmada a debandada do chamado “Trio Parada Dura” de Rondonópolis, grupo encabeçado pelo prefeito José Carlos do Pátio, para o PSB. Em bloco, a debandada do Solidariedade passa pela costura do projeto político focado no palanque de 2022 e exigirá da já confirmada pré-candidata do partido, atual vereadora Marildes Ferreira, habilidade para não terminar acuada na disputa.

Marildes se lançou pré-candidata à deputada federal pelo PSB com o aval do presidente estadual da sigla e deputado estadual Max Russi. Em busca, especialmente, do eleitorado feminino, imaginava navegar em mar manso. Problema que no trio de Pátio, dois outros nomes fortes se decidem em mais uma candidatura à Câmara: o aliado Paulo José e a atual primeira-dama Neuma de Morais.

Especialmente na figura de Neuma mora o conflito de Marildes. Se confirmada como a escolhida à candidatura a federal fará uma campanha bem semelhante à pretendida pela vereadora. Eleitorado feminino, atuação política juntos às comunidades. Serão, na prática, duas dividindo o mesmo bolo e com direito à vantagem de Neuma pela transferência de boa parte dos votos do prefeito.

Nos braços de Pátio, o pré-candidato a deputado federal Paulo José tem ganhado mais espaço que a própria primeira-dama Neuma de Morais. Como já adiantado, o projeto é seguir até a convenção com dois indicados à Câmara. Aos poucos, Zé do Pátio tem sinalizado que já escolheu seu nome à federal. Só que Neuma não desiste de buscar espaço.