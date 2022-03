Com que frequência as mulheres devem ir ao ginecologista?

As mulheres são bastante famosas por cuidarem de sua saúde e manter uma rotina livre de doenças, na medida do possível. No entanto, ainda há muitas dúvidas e tabus com relação à frequência com que se deve ir ao médico ginecologista.

Conforme apontado por profissionais da Medicina Diagnóstica, o ideal é que, a partir da primeira menstruação, as mulheres passem a se consultar com médicas ginecologistas pelo menos uma vez ao ano. Nesta visita, além dos exames de rotina que forem necessários, o médico poderá orientar as pacientes sobre métodos contraceptivos, prevenção de DSTs, entre outros temas importantes para a educação sexual feminina.

Além disso, fora a visita anual de rotina, é importante que as mulheres estejam atentas a algumas situações que podem exigir uma visita ao especialista fora do período indicado, como a presença de corrimento, dores, sangramentos fora do período menstrual ou qualquer outro tipo de desconforto na região.

O mais importante é manter a saúde em dia e evitar possíveis desconfortos!