Com que frequência devo lavar meu carro?

Manter o carro sempre limpo é uma das maneiras de preservar a boa aparência e funcionamento do veículo, além de garantir o bem-estar de toda sua família. É durante o processo de limpeza em que são removidos sujeiras, areias, poeiras, contaminantes e outros, evitando a proliferação de insetos como, por exemplo, as baratas.

A frequência de limpeza ideal pode acabar variando conforme a marca do veículo. No entanto, de um modo geral, se o carro for utilizado diariamente, uma limpeza por semana é mais do que o suficiente para manter o veículo livre de sujeiras e estender sua vida útil.

Muito além da falta de limpeza, precisamos estar atentos aos excessos – uma vez que limpar o veículo com muita frequência pode acabar acelerando o aparecimento de pequenos defeitos na pintura, causados por produtos químicos e materiais utilizados.

“Na hora de lavar o carro, é preciso prestar atenção nos produtos que irá usar. Hoje, temos muitas opções no mercado. Existe, por exemplo, um sabão neutro próprio para veículos, que evita que a pintura seja danificada. Existem produtos que podem ser utilizados na finalização para que não restem gotículas de água que prejudiquem a manutenção da limpeza. E também a cera, que ajuda a conservar melhor a pintura. No geral, são diversas as opções para que os carros sejam mantidos sempre limpinhos e com a vida útil preservada”, afirma o mecânico especializado Daniel Cobra.

Portanto, o ideal é acompanhar diariamente as necessidades do seu veículo e, caso seja necessário, limpar apenas aquelas sujeiras que podem acabar danificando o carro, como as embalagens ou farelos de alimentos, excrementos de pássaros, etc.