Comitiva de Rondonópolis se reúne com Janaína sobre criação de unidades regionais no Estado

Uma comitiva de lideranças rondonopolitanas se reuniu, na capital do Estado, com adeputada estadual Janaina Riva (MDB). O assunto foi o Projeto de Lei que crias unidades regionais de saneamento básico em todo o Estado. A pauta já tramita na ALMT.

A reunião ocorreu na manhã da última quinta-feira (3) no escritório da deputada estadual e vice-presidente da ALMT. O projeto de Lei atende a Lei Federal n. 14026, de 15 de julho de 2020, e ao Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do Estado do Mato Grosso (Prosan/MT).

Participaram da reunião o diretor presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear), Hermes Ávila de Castro, o secretário de representação de Rondonópolis Paulo José Correia, o diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra (Samae), Heliton Oliveira e o diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado do Mato Grosso (Aris-MT), Paulo Donizete.

Paulo José disse que o objetivo da reunião na Capital foi a de solicitar à deputada Janaína Riva para que interceda em alguns pontos do PL que cria a unidades regionais. “É uma preocupação nossa quanto, liderança e agente público, em debater o PL para atender melhor os municípios”. Concluiu o secretário.

Janaina Riva que, na semana da mulher, ocupa a presidência da Assembleia Legislativa falou sobre o compromisso, tanto dela, quanto do presidente em exercício Eduardo Botelho em abrir o debate sobre o tema. “Não votaremos o projeto sem uma ampla discussão com todos os envolvidos, para que o projeto atenda os municípios e melhore a qualidade dos serviços prestados para toda a população do estado”. Disse a parlamentar.

O diretor presidente do Sanear, Hermas Ávila de Castro, agradeceu a deputada e destacou a importância do debate com a Assembleia Legislativa. “Às vezes o município fica lá na ponta e não tem condições de ser ouvido, é importante esse espaço para poder discutir, saímos muito satisfeitos com a reunião. O que foi proposto, é justamente, poder abrir o debate sobre a regulamentação desta lei, onde o estado tem por obrigação legal fazer a divisão dos blocos regionais, nós municípios, queremos espaço para dizer o que realmente nos atende, para no final ter uma lei que realmente atenda a população de Mato Grosso”. Finalizou Hermes.