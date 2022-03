Como escolher o melhor vaso para cada tipo de planta?

Se você já viveu a experiência de comprar uma linda planta e, assim que a colocou em um vaso que combinasse com a decoração da casa, ela começou a murchar e perder suas cores, saiba que não está sozinho. O que muitas pessoas ainda não sabem, é que existem diversos tipos de vasos e que cada um deles irá comportar melhor os diferentes tipos de plantas.

Vasos de barro

Os vasos de barro são porosos e, portanto, retiram muita umidade do solo. As plantas que conseguem reter líquido, como os cactos e as suculentas, são mais apropriadas para esse modelo, uma vez que estão habituadas com a escassez de água.

Vasos de plástico

Os vasos de plástico são bastante diversificados e leves, facilitando a decoração. No entanto, é um material resseca mais fácil, não é sustentável e pode queimar as raízes das plantas, caso expostos ao sol intenso. Por isso, eles são uma opção para plantas que ficam dentro de casa e preferem a sombra.

Vasos de cimento

Os vasos de cimento ganharam destaque nos últimos tempos, devido a seu visual mais industrial. No entanto, é importante levar em consideração que eles são bastante pesados e, por isso, dificultam a limpeza do ambiente, além de serem mais difíceis de transportar. Esse tipo de vaso também é muito indicado para o plantio de cactos e suculentas, ou ainda plantas que lidem bem com a umidade, uma vez que ele não absorve ou escoa a água.