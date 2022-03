Como negociar salário em uma nova proposta de emprego?

Quando passamos por um processo seletivo, é comum termos expectativas altas com relação ao salário e os benefícios. Afinal, nada pior do que investir tempo e disposição para, no fim, receber uma proposta que não esteja alinhada com os seus objetivos.

Mas, caso isso aconteça e você esteja realmente interessado no trabalho, é possível tentar reverter a situação e agarrar a oportunidade. Quer saber como? Confira as dicas abaixo:

1. Entenda a realidade do mercado de trabalho

Antes de estabelecer um valor para aceitar o novo emprego, faça uma pesquisa de mercado e entenda qual a realidade entre os profissionais do setor. Para isso, converse com colegas de trabalho e avalie o piso e o teto da posição que está concorrendo, levando sempre em consideração a região em que a vaga está disponível.

2. Seja claro e não haja por impulso

Ao optar pela negociação, seja firme e claro durante a conversa, sem deixar de lado a educação. Apresente os motivos que te levaram aquele número e tenha tudo detalhado e escrito para não tropeçar nos próprios argumentos.

3. Tenha bom senso

Não adianta pedir por um valor que esteja acima do padrão, a menos que você apresente um grande diferencial para a empresa. A remuneração para uma posição tem que estar alinhada a sua experiência, sua formação acadêmica e a realidade do mercado. Se, depois de avaliar tudo isso, você achar que merece mais, é hora de partir para uma contraproposta.

4. Avalie os benefícios da vaga

Muito além do salário em si, é importante avaliar todos os benefícios oferecidos pela empresa. Coloque tudo no papel e veja se, no fim, eles não são uma forma de equiparar o valor que você deseja negociar. Afinal, algumas empresas oferecem creches, planos de saúde extensíveis a toda família e vales com bons valores, como refeição, alimentação e combustível. Tudo isso também compõe a remuneração.

5. Saiba ‘vender’ seus diferenciais

Antes de dizer que quer ganhar mais, é preciso provar a empresa que você merece. Por isso, argumente sobre suas experiências, suas realizações e resultados nas empresas anteriores. Para ter uma remuneração maior é preciso mostrar à empresa que você trará resultados efetivos para ela.

6. Aprenda a negociar, sem impor

Ao negociar o salário, lembre-se de não impor o valor que deseja ganhar. O processo deve ser de construção e de proposta, por meio de argumentos baseados em fatos. Pode ser que haja uma negociação intermediária, mas, se a empresa declinar e manter apenas o valor oferecido previamente, o ideal é que você decline a proposta e mantenha sua palavra.

7. Deixe as portas abertas

Caso a negociação não tenha um final feliz, mantenha a porta aberta. Agradeça a oportunidade e mostre-se disponível para um outro momento. Apesar de não ter dado certo naquele momento, o futuro é incerto e você pode se surpreender com um novo contato da empresa.