Concurso Público em Tesouro será realizado neste domingo

A prova do concurso público em caráter efetivo de nível superior do município de Tesouro será realizada neste domingo a partir das 08h00 na Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo. O local de prova e distribuição dos candidatos foram divulgados nesta semana pela empresa responsável.

Mais de 100 pessoas se inscreveram no certame que será de prova objetiva e de títulos. A duração da prova objetiva será de até quatro horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. O candidato deve comparecer ao local de prova, com antecedência mínima de 30 minutos, usando máscara, e com algum documento original com foto, podendo ser, RG, Carteira de Ordem ou Conselho de Classe; entre outros. Documentos de identificação pessoal, na modalidade digital (aplicativos de smartphones), não serão aceitos.

A prova objetiva será realizada neste domingo (27), das 08h00 às 12h00. Os portões estarão abertos a partir das 07h00. A escola fica localizada na Avenida Clóvis Hugney, no Centro.

O certame oferece três vagas, sendo: uma para Controlador Interno, uma para Psicólogo (a) e uma para Assistente Social, os salários são de R$ 3.366,00 a R$ 3.800,00, por jornada de 40 horas semanais. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 25 de abril de 2022, a partir das 17h00.