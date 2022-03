Confira o cronograma de vacinação contra Covid-19 para a próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde comunica o cronograma de vacinação contra a Covid-19 da próxima semana em Rondonópolis. Entre a segunda-feira (7) e a sexta-feira (11), tem vacinação infantil, dose de reforço, quarta dose para imunossuprimidos, bem como segunda dose para quem tem 18 anos acima e primeira dose para adolescentes em Rondonópolis.

As crianças com idade entre cinco e 11 anos podem se imunizar com a primeira dose de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, nos postos de saúde: Mathias Neves, Morumbi, Canaã, Itapuã, Parque das Rosas, Alfredo de castro, Bom Pastor, Industrial. Nestes locais, também estará sendo disponibilizada a segunda dose para o público com idade de seis a 11 anos.

Nos postos de saúde André Maggi, CAIC, Serra Dourada, Vila Goulart, Padre Rodolfo, Parque São Jorge, Ipê, Cidade Alta, Pedra 90 e Vila Operária têm vacinação com a primeira dose para adolescentes de 12 anos acima. O atendimento será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Será aplicada nos referidos citados locais acima ainda a segunda dose dos imunizantes Pfizer, Astrazeneca, Janssen e Coronavac, além da dose de reforço para quem tem 18 anos acima e quarta dose para imunossuprimidos.

INTERVALOS MÍNIMOS

A secretaria municipal de Saúde lembra que o intervalo mínimo para quem tem 18 anos acima receber a dose de reforço é de quatro meses após a segunda dose. Já para os imunossumprimidos é obrigatória a apresentação médica e o intervalo mínimo exigido é de também de 120 dia após a aplicação da dose adicional.

ÔNIBUS DA VACINA

A secretaria de Saúde informa também que o ônibus da vacina continuará a cada dia da próxima semana em um ponto da cidade, da 8h às 16h. Na segunda, no Jardim Atlântico (em frente ao ESF); terça, Praça da Cohab Velha; quarta, Escola Estadual André Maggi (avenida Brasil); quinta, Praça da avenida Lions; e sexta, na Praça dos Carreiro.

Nestes pontos estará ofertando a aplicação da primeira dose para quem 12 anos acima, a segunda dose dos imunizantes da Coronavac, Pfizer, Janssen e Astrazeneca, além da dose de reforço e a quarta dose para imunossuprimidos.