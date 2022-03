Conheça cinco dicas para manter a casa sempre organizada

Manter a casa organizada e bonita, às vezes, parece um grande desafio. Mas, com planejamento e leveza, essa missão que parece impossível pode se tornar fácil e livre de estresse. Afinal, uma casa arrumada, limpa e organizada traz uma série de benefícios para toda a família. Além do bem-estar físico e mental, também relaxa e ajuda a saúde.

Quer saber como manter sua casa sempre organizada? Confira essas 5 dicas:

1. Crie uma rotina

Criar uma rotina de organização é o primeiro passo para que a sua casa fique sempre em ordem. Para isso, organize-se diariamente para arrumar a cama, tirar os lixos dos banheiros e da cozinha, dobrar as roupas e lavar as louças da cozinha.

Ao contrário do que você pode estar pensando, isso não ocupará grande parte do seu dia. Acordando 30 minutinhos mais cedo, você pode incluir esse hábito na sua rotina e garantir uma casa organizada durante todo o dia.

2. Pare de Procrastinar

Uma das principais regras de uma casa organizada é nunca deixar nada acumular. Por isso, implemente o mantra do “não deixe para depois” no seu cotidiano. Tirou algo do lugar e não vai mais usar? Guarde de volta! Sujou algo? Lave! Assim, o volume de bagunça fica bem menor e você não sofrerá pensando em tudo que precisa arrumar.

3. Seja minimalista

Uma casa cheia de adornos e decorações pode ser uma aposta muito charmosa, mas que deixará a desejar no quesito praticidade – exigindo tempo e energia para a manutenção da organização da casa. Por isso, use o conceito de que o “menos é sempre mais” e não sofra com problemas de organização. É possível, sim, ter uma casa bonita com poucos adornos.

4. Aposte em organizadores

Hoje em dia, há muitas variedades de organizadores que podem auxiliar a manter seus pertences em ordem. Caixas com divisórias, prateleiras, suportes, gaveteiros e ganchos são algumas das apostas que você pode incluir nos seus ambientes. Tendo locais adequados para acomodar suas coisas, fica muito mais fácil se livrar da tão temida bagunça.

5. Coloque metas de organização

Ter metas de organização é muito importante para que você consiga colocar a organização em prática. Por isso, distribua as tarefas mais minuciosas e estipule objetivos, como, por exemplo, “organizar o armário nos finais de semana”, “varrer a sala diariamente”, “trocar a roupa de cama a cada 15 dias”, etc. Dessa forma, gradualmente, você estará conquistando uma casa organizada e muito mais prática.