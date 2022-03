Conheça cinco hotéis com piscinas incríveis para aproveitar no verão

O verão no Brasil continua com dias quentes e ensolarados. Quando as temperaturas estão altas, nada melhor do que se refrescar com um bom mergulho. Para isso, confira a lista abaixo com cinco hotéis e resorts com piscinas incríveis para curtir nessas últimas semanas de verão:

Praia Bonita Resort – Nísia Floresta/RN

A menos de 40 km de Natal, o Praia Bonita Resort, localizado na Praia de Camurupim, em Nísia Floresta, é o local ideal para curtir os dias ensolarados de verão com a família. O resort conta com uma invejável estrutura, a começar pela piscina de 1.200 m², que se estende em meio a plantas tropicais, formando um cenário paradisíaco. Ela tem ainda hidromassagem e áreas para adultos e infantil. Além de uma estrutura completa de lazer, o Praia Bonita Resort tem localização privilegiada: de um lado está a Lagoa de Arituba e, do outro, o mar de águas mornas e piscinas naturais de Nísia Floresta.

Hotel Port Louis – Caraguatatuba/SP

O Hotel Port Louis fica em uma das praias mais preservadas do Litoral Norte paulista, a de Tabatinga, junto à divisa entre Caraguatatuba e Ubatuba. Com serviços diferenciados e uma estrutura de lazer digna de um resort, tem como atração central a piscina, que apresenta um design único. Ali, há partes com profundidades diferentes, para adultos e crianças, além de jatos d’água, hidromassagem aquecida e uma divertida tirolesa. A piscina é cercada por vegetação tropical e espreguiçadeiras.

Enotel Porto de Galinhas – Porto de Galinhas/PE

Um mundo de lazer à beira-mar: assim é o Enotel Porto de Galinhas, um resort all inclusive pé na areia em um dos destinos mais bonitos e badalados do Nordeste. Com uma diversificada programação de lazer para todas as idades, o resort tem como um de seus grandes diferenciais o complexo aquático, com uma área de 45 mil m². Projetado em total integração com a natureza, com muita vegetação, areia macia e um clima de praia dentro do resort, o complexo conta com rio lento, piscina de ondas, parque aquático infantil com toboáguas e jatos d’água e muito mais.

Summit Park Hotel – Cesário Lange/SP

Com a temática de um castelo medieval, o Summit Park Hotel tem diversão para toda a família. A parte externa tem uma ótima piscina com hidromassagem e cascatas, tudo isso em meio a um espaço com muito verde e redes para descansar. O Summit Park Hotel fica ainda coladinho ao Castelo Park Aquático (ingressos vendidos à parte), o maior e mais completo parque da região, repleto de piscinas e atrações para todas as idades.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso/SP

O Eco Resort Foz do Marinheiro está localizado em frente a uma represa e próximo a São José do Rio Preto. Destino de paz e natureza, o eco resort é um paraíso ecológico com muita diversão e experiências da fazenda. Os hóspedes têm à disposição várias opções de lazer, entre esportes radicais, atividades no rio e na lagoa e muito mais. O hotel conta com duas piscinas, sendo uma social de 300 mil litros e outra de biribol com atividades diárias.