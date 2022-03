Conselho Nacional de Educação aprova mudanças no Enem a partir de 2024

O CNE (Conselho Nacional de Educação) aprovou nesta segunda-feira (14) um documento com as mudanças previstas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A partir de 2024, o exame terá questões discursivas e a segunda etapa será focada na área de conhecimento escolhida pelo estudante no ensino médio.

Como já estava previsto, as mudanças devem adaptar o Enem à proposta do novo ensino médio. De acordo com o documento aprovado, a primeira etapa do exame será composta de perguntas gerais alinhadas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e uma redação.

Já a segunda etapa terá perguntas direcionadas à área de conhecimento (ciências humanas, ciências da natureza, linguagens ou matemática) escolhida pelo estudante nos itinerários formativos do novo ensino médio. O Novo Enem terá questões discursivas e de múltipla escolha distribuídas entre essas duas etapas.