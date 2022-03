Convênios firmados pelo governo de Mato Grosso garantem investimentos de mais de R$ 109 milhões

O Governo de Mato Grosso firmou convênios com os municípios para investir R$ 109,3 milhões em infraestrutura e agricultura familiar. Os convênios foram assinados na tarde desta sexta-feira (25.03), em evento realizado no Palácio Paiaguás.

Para a infraestrutura os recursos chegam a R$ 88,9 milhões em 30 municípios do Estado. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai repassar R$ 77,3 milhões e o valor será completado com contrapartidas municipais. Os recursos irão bancar investimentos em pavimentação urbana, construção de ginásios, construção de praças, drenagem, calçadas, iluminação, entre outros serviços.

Para o governador Mauro Mendes, a assinatura dos convênios resume o papel do Estado, que é administrar bem os recursos de impostos e fazer com que eles retornem ao cidadão, na forma de investimento. “É uma série de projetos que vai impactar na qualidade de vida, no dia a dia dos municípios. A grande diferença da nossa administração é que quando assinamos esse convênio, fala que vai fazer, a gente tem o dinheiro e rapidamente ele estará depositado na conta das prefeituras”.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, também destacou a importância do retorno dos investimentos para que os municípios possam atender sua população. “São melhorias nas áreas urbanas e também rurais. Os prefeitos conhecem os problemas da cidade e quando apresentam um projeto na Sinfra-MT, a determinação do governador Mauro Mendes é que ele seja analisado para que possamos firmar o convênio”, disse.

O prefeito de Itanhangá, Edu Pascoski, destacou a importância de fazer projetos e apresentá-los ao Estado. “Eu agradeço a Sinfra, porque estamos com obras e o dinheiro do Fethab, dos impostos que o agricultor, o comerciante, qualquer cidadão paga, está voltando para nós prefeitos lá na ponta. Nosso município está avançando muito graças a esse governo”, disse. A prefeitura de Itanhangá firmou um convênio de R$ 2,6 milhões para implantação de um trevo no entroncamento das MTs 338 e 242.

“Essas obras conveniadas têm uma importância enorme para os municípios, que muitas vezes é desconhecida por quem não é da cidade”, destacou o deputado Dilmar Dal Bosco.

O deputado Max Russi também avaliou como positivo a parceria do Governo e Mato Grosso com os municípios. “Os convênios são uma oportunidade de fazer boas obras, acompanhadas de perto pelos prefeitos”.

Com a realização dos convênios, o Estado transfere os recursos para as prefeituras municipais. Estas, ficam responsáveis pela execução das obras e por prestar contas sobre o trabalho realizado à Sinfra-MT.

Alguns convênios contam com recursos de emendas parlamentares e indicações parlamentares.

Agricultura Familiar

Ainda na solenidade, o governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, assinaram convênios que beneficiarão diretamente 67 municípios, na qual serão repassados investimentos na ordem de R$ 20,4 milhões.

Para o secretário Silvano Amaral, esse é um ato que representa a eficiência da agricultura familiar, que sempre manteve parceria com as prefeituras e consórcios. “A agricultura familiar é uma secretaria muito importante e que está fazendo a diferença no estado de Mato Grosso. Realmente está voltada para o crescimento econômico e daquelas pessoas que mais precisam, dando a elas melhor condição de vida”.

Os convênios assinados garantem a compra de patrulhas mecanizadas, caminhão com câmara fria, implantação de fábrica de ração bovina, veículos, melhorias em feiras livres, compra de implementos agrícolas, dentre outros.

Nos investimentos dos convênios assinados contém emendas parlamentares de deputados estaduais, federais, além de recursos do Estado.