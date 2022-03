Corinthians, Portugal e Itália fazem jogos decisivos nesta quinta; Seleção Brasileira entra em campo

A quinta-feira está recheada de bons e decisivos jogos no Brasil e no mundo. Pelo Paulistão, o Corinthians joga a última partida das quartas de final em busca da classificação.

Nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Portugal e Itália vão a campo sonhando com uma única vaga. Já classificada, a seleção de Tite enfrenta o Chile no Maracanã.

Hoje (24) às 15h45, dois jogos da repescagem chamam a atenção. Itália e Macedônia se enfrentam de um lado da chave – quem perder está fora da Copa do Mundo. Do outro lado, Portugal e Turquia também jogam o sonho da classificação. Os vencedores dos dois duelos se enfrentam em busca de uma vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022. Dessa forma, somente Cristiano Ronaldo ou a atual campeã europeia Itália disputarão a competição.

Pouco mais tarde, às 18h, é a vez do Corinthians enfrentar o Guarani pelas quartas de final do Paulistão. São Paulo, Bragantino e Palmeiras já estão classificados para a semifinal. Quem vencer o jogo único na Neo Química Arena avança – caso o Timão passe, o adversário será o São Paulo.

No fim da noite é dia de Seleção Brasileira entrar em campo. Com a classificação garantida para a Copa do Mundo, o Brasil joga às 19h30 contra o Chile em mais uma rodada das Eliminatórias. Tite deve aproveitar o jogo para testar alternativas e ajustar o time que vai ao Catar.