Corinthians x Boca e clássico mineiro: confira como ficaram os grupos da Libertadores 2022 após sorteio

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (25) o sorteio que definiu os grupos da Copa Libertadores 2022. Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Fortaleza, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e América-MG conheceram seus adversários na fase de grupos do torneio.

O destaque ficou para o confronto entre Corinthians e Boca Juniors no Grupo E. Os times jogarão duas vezes já na primeira fase da Libertadores – uma no Brasil e outra na Argentina. Além deles, Deportivo Cali (COL) e Always Ready (BOL) compõem o grupo.

No Grupo D, o América-MG, que superou duas fases da pré-Libertadores, fará clássico com o Atlético-MG já na fase de grupos da competição. As equipes mineiras também jogam com o Independiente Del Valle (EQU) e Tolima (PER).

Atual bicampeão, o Palmeiras terá a companhia do Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL) no Grupo A. Confira todos grupos da Copa Libertadores 2022:

Grupo A

Palmeiras

Emelec (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Grupo B

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Caracas (VEN)

The Strongest (BOL)

Grupo C

Nacional (URU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Red Bull Bragantino

Estudiantes (ARG)

Grupo D

Atlético-MG

Indep. Del Valle (EQU)

Tolima (PER)

América-MG

Grupo E

Boca Juniors (ARG)

Corinthians

Deportivo Cali (COL)

Always Ready (BOL)

Grupo F

River Plate (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Alianza Lima (PER)

Fortaleza

Grupo G

Peñarol (URU)

Cerro Porteño (PAR)

Colón (ARG)

Olímpia (PAR)

Grupo H

Flamengo

Universidad Católica (CHI)

Sporting Cristal (PER)

Talleres (ARG)