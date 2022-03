COVID | Ônibus da vacinação vai passar por cinco bairros durante a semana

O ônibus da vacinação contra a covid-19 segue percorrendo bairros de Rondonópolis para intensificar a vacinação dando mais uma oportunidade de se imunizar sem ter que sair da região onde mora. Nessa semana, o ônibus da Saúde vai passar pelo bairro Mathias Neves, Jardim Primavera, Jardim Atlântico, Marechal Rondon e Praça dos Carreiros, no centro da cidade.

Nesta segunda-feira (28), o ônibus estará atendendo a região do Mathias Neves bem na entrada do bairro, na rotatória da rua Rio Branco, das 11h30 até às 18h30. Já na terça-feira (29), o veículo da Saúde estará no Jardim Primavera, próximo a Academia Podium (no antigo mercado Rio Moreno) e na quarta-feira (30) o local escolhido foi a Praça do Jardim Atlântico. Na quinta-feira (31) o ônibus estará estacionado próximo a Igreja Assembleia de Deus, na entrada do bairro Marechal Rondon e fechando a semana, na sexta-feira (1), a imunização segue na Praça dos Carreiros.

Estará disponível no ônibus da Saúde, vacinas para a 1ª dose em adolescente com 12 anos acima, 2ª dose de coronavac, Pfizer, Janssen e Astrazeneca, dose de reforço (3ª dose), dose de reforço de imunossuprimidos (4ª dose) e 2ª dose de reforço de 80 anos acima (4ª dose). Todos os dias da semana, a imunização no ônibus ocorrerá das 11h30 às 18h30.

CRONOGRAMA NAS UNIDADES

De segunda (28) a sexta-feira (1) serão ofertados a 1ª dose de 12 anos acima, 2ª dose Pfizer e Astrazeneca, Jassen e Coronavac, dose de reforço de 18 anos acima (intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose), dose de reforço para imunossuprimidos (4ª dose com intervalo mínimo de 4 meses após dose adicional), neste caso é obrigatório apresentar comprovante médico. Os locais de vacinação são PSF André Maggi, Caic, Serra Dourada, Goulart, Padre Rodolfo, Parque são Jorge, Ipê, Cidade Alta e Pedra 90, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

CRONOGRAMA VACINAÇÃO INFANTIL

A 1ª dose de crianças de 6 a 11 anos, a 1ª dose de crianças de 5 anos e a 2ª dose de crianças de 6 a 11 anos, serão ofertadas de segunda (28) à sexta-feira (1) nos PSF do Mathias Neves, Morumbi, Canaã, Itapuã, Parque das Rosas, Alfredo de Castro, Bom Pastor e Industrial, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.