Crianças de 6 e 13 anos são socorridas após motorista invadir preferencial e bater no carro da família

Duas crianças, uma de 6 e outra de 13 anos, foram socorridas pelo Samu na noite deste sábado (05) após um acidente no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis-MT. O motorista do outro veículo foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia com indícios de embriaguez.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a família seguia em uma caminhonete pela rua Luís Carlos quando, ao cruzar a rua Ana Maria Sperança, uma caminhonete preta acabou invadindo a preferencial.

As crianças foram socorridas sem ferimentos graves.

O motorista da caminhonete preta apresentava sinais de embriaguez, foi levado a delegacia, mas se negou a fazer o teste do bafômetro.