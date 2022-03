Cuiabá e União se garantem na final; Flamengo supera Vasco e também joga decisão

Os campeonatos estaduais entram em suas retas finais em alguns estados do Brasil. No Campeonato Mato-grossense, Cuiabá e União jogaram no final de semana e superaram Dom Bosco e Luverdense para garantir a vaga na final. No Rio, o Flamengo também se classificou para a decisão ao vencer o Vasco.

As duas partidas do Mato-Grossense aconteceram no sábado (19). Primeiro foi a vez do Cuiabá receber o Dom Bosco pelo segundo jogo da semifinal. Depois de ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0, o time precisa apenas de um empate para se classificar, mas o Dourado fez muito mais do que isso.

Com gols de Camilo aos 15 do primeiro tempo, Rodriguinho aos cinco do segundo e Kelvin Osorio aos 42 da etapa final, o Cuiabá fez valer o favoritismo e defenderá o título da competição – o time já levou a taça por dez vezes e busca agora o 11º título.

Pouco depois foi a vez de Luverdense e União Rondonópolis entrarem em campo. Os donos da casa haviam perdido o primeiro jogo por 2 a 1 e, por isso, somente a vitória interessava. Mesmo assim, o União venceu mais uma vez pelo mesmo placar e deixou o segundo colocado da primeira fase pelo caminho.

FLAMENGO VENCE VASCO E VAI À FINAL NO RIO

Com gol de Willian Arão, o Flamengo venceu o Vasco no Maracanã por 1 a 0, repetindo o placar do jogo de ida e se garantindo na final do Campeonato Carioca. O time agora espera o vencedor da semifinal entre Botafogo e Fluminense. O primeiro jogo acontece hoje (21), às 19h, e o segundo no domingo (27), às 15h.