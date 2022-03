Curaçao registra aumento de 57% no número de visitantes em 2021

Curaçao continua se recuperando lentamente da crise mundial ocasionada pelo Coronavírus. O Escritório de Turismo de Curaçao (CTB) anunciou que a ilha recebeu mais de 265.000 visitantes em 2021, sendo 4267 brasileiros.

O desempenho começou lento nos primeiros 5 meses do ano e teve um crescimento a partir de junho de 2021 com o incremento da malha aérea com a América Latina, além da sólida segurança sanitária e protocolos de biossegurança estabelecidos. Com esses desembarques, 2021 alcançou uma taxa de recuperação de 57% em comparação com as chegadas durante todo o ano de 2019 (que foi 463.683 turistas).

“Registramos um número recorde de visitantes holandeses juntamente com a chegada de turistas de outros mercados prioritários, o que resultou em um segundo semestre espetacular” frisa Hugo Clarinda, Diretor Adjunto do CTB. Para confirmar as boas perspectivas, o Banco Central de Curaçao espera um crescimento econômico de 6,6% para 2022.

Dezembro de 2021

Em dezembro de 2021, a ilha recebeu 42.281 passageiros, o que representa uma taxa de recuperação de 95% com relação a dezembro de 2019. Deste total, 24.062 visitantes foram holandeses, o que reforça outro recorde. Desde julho de 2021, a entrada mensal de turistas dos Países Baixos tem superado as chegadas no mesmo período de 2019.

Da América do Norte, entraram 7719 visitantes, sendo 6229 americanos e 1490 canadenses. Da América do Sul, o crescimento também foi percebido com o ingresso de quase 5000 pessoas (53% foram colombianos e 19% brasileiros). Vale destacar que os mercados sulamericanos, especialmente Brasil e Colômbia, só tiveram uma reconexão com Curaçao com a retomada dos voos da Copa Airlines e Avianca em junho/2021.

Ocupação hoteleira

Dados recolhidos nos Cartões de Imigração dos turistas revelaram que a média dos europeus em dezembro foi de 12,5 pernoites (em 2019 foi de 10 pernoites). A maioria (56%) hospedou-se em resorts. Já os norte-americanos ficaram 68% em resorts e tiveram 8,2 pernoites em 2021 (com 7,4 em dezembro de 2019). Os sul americanos tiveram uma média de 8,4 pernoites contra 7,9 de 2019. Os turistas do Brasil preferem hospedar-se em resorts all-inclusive.

Cruzeiros Marítimos

Houve 34 escalas de navios de cruzeiro e 61.550 turistas em dezembro. No final de janeiro de 2022, a ilha passou a receber novos transatlânticos das armadoras Norwegian Cruise Line, Aida Cruises e Celebrity Cruises. Inclusive, em agosto de 2021, o mais novo navio da Royal Caribbean, o Odyssey of the Seas, atracou pela primeira vez em Curaçao.

“O desempenho dos desembarques internacionais continua superando os meses anteriores. Estamos satisfeitos com o progresso alcançado nos últimos meses do ano, recuperando-nos do início lento. Supondo que a tendência continue, projetamos um desempenho ainda melhor do turismo em 2022” finaliza Hugo Clarinda.