De novo, Zé?

R$ 5 milhões: esta é a cifra dos golpes (conhecidos até aqui) sofridos pela Prefeitura de Rondonópolis. O município perdeu quase meio milhão de reais mês passado que, somados aos mais de R$ 4,5 milhões dispendidos na compra de respiradores falsos no início da pandemia, dão-nos a incrível perda milionária.

Sobre a compra dos respiradores falsos muito já foi dito. Por isso, vou me deter na descrição deste último crime. Uma mulher, passando-se por funcionária da Caixa Econômica Federal, liga para o Secretário de Finanças, Rodrigo Silveira Lopes, e diz que realizará um procedimento para atualizar o modo de segurança do banco. Ele transfere a ligação para uma servidora comissionada, Emily Karolyne Freitas de Almeida, que acessa um link para tal atualização. No dia seguinte, 8 transferências via TED (Transferência Eletrônica Disponível) são feitas, as quais renderam a dilapidação de R$ 463,7 mil ao erário.

Que há nessa prefeitura que tanto atrai os golpistas? Dinheiro, dirão. Mas tem algo a mais porque, a rigor, em todas as prefeituras tem dinheiro, não? Então, que elemento chama tanto a atenção de vendedores de respiradores falsos e funcionários falsos da Caixa para saquearem nossas riquezas? Não quero acreditar em participação dos servidores. O Secretário de Finanças é homem correto, técnico e extremamente organizado. Claro que seus predicados não afastam eventuais suspeitas por parte da polícia que pode incluí-lo nas investigações. Mas não acho que tenha havido conluio entre os golpistas e os servidores neste caso.

Esses golpes sugerem outra coisa: o amadorismo dos protocolos administrativos da prefeitura que, desatualizados, tornam os cofres públicos presas fáceis de farsantes. Dois investimentos devem ser feitos para impedir isso.

Primeiramente, a aquisição de novos softwares, com protocolos de segurança administrativa ou financeira mais rígidos. Depois, capacitação de servidores, com treinamento mesmo, contra situações prováveis de golpe.

Ainda, seria de bom tom deixar os cargos em comissão das secretarias meio (as que não prestam serviços diretamente ao público) para servidores efetivos. Não estou questionando a qualidade funcional da servidora em comissão que caiu no golpe. Mas é inegável que o servidor efetivo tende a ser muito mais cauteloso no trato com a coisa pública. Sua carreira está ali.

Os dois golpes, o dos respiradores falsos do início da pandemia e o da falsa atualização do modo de segurança de agora, ocorreram por erros grosseiros. Se houve má-fé dos servidores, eles não podem ocupar os cargos que ocupam; se não houve má-fé (hipótese mais plausível), eles não os merecem.