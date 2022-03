Depois de encontro com Lula, oposição não engatou mais a marcha na corrida estadual

Uma reunião com ex-presidente e pré-candidato ao Planalto em 2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E foi só. Do grupo oposicionista que ensaiara a formação do palanque à esquerda em Mato Grosso, desde então, nada mais de concreto saiu. Se de um lado o grupo bolsonarista amplia o leque político para a formação de um palanque forte, do outro se nota muita dificuldade.

A possibilidade da federação petista com o PSB, em Mato Grosso, não agradou (acabou não se concretizando). Do MDB parte sinaliza apoio a um projeto “alternativo”, mas não há consenso. Do PP o ponto mais, digamos, relevante é uma pré-candidatura ao Senado que, a esta altura, caminha para não vingar. Do PCdoB a mesma situação. São somente alguns exemplos.

Difícil saber a estratégia oposicionista rumo à formação de seu palanque no Estado. O que se vê neste início de corrida em Mato Grosso é uma direita unida que apara as arestas para consolidar o bloco enquanto a esquerda não se agrupa. Até mesmo o cortejo lulista ao agronegócio como estratégia para ampliar os votos gerou incômodo.

Ainda se espera do grupo à esquerda “gás” a partir dos próximos dias. Por enquanto, o passo segue lento. Quase parando.