Deputada descarta 3ª via e apoio à candidatura emedebista ao Planalto

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) deverá mesmo seguir no projeto “Bolsonaro 2022”. Nada de terceira via, nem mesmo no caso de Simone Tebet, pré-candidata emedebista ao Palácio do Planalto.

Independentemente do partido, Janaina já havia se posicionado quanto ao rumo a seguir nestas eleições. Ao Senado, subirá no palanque do atual senador e pré-candidato à reeleição Wellington Fagundes (PL), líder do PL em Mato Grosso e um dos principais articulistas da campanha bolsonarista no Estado.

“Eu e meu grupo iremos caminhar com o presidente Bolsonaro. […] Eu não acredito mais em uma terceira via, essa que é verdade”, afirmou a deputada estadual.

Sobre o “jeitão” conservador do atual presidente da República, argumentou à imprensa cuiabana: “Estou como a maioria da população brasileira (…) Concordo com tudo? Não. Mas o meu voto será pela maior identidade, que hoje são com as pautas do Bolsonaro e não com as pautas do ex-presidente Lula”.