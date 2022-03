Deputado apresenta projeto de lei para dar transparência nas informações de obras estaduais

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou o projeto de lei 122/2022 na Assembleia Legislativa para que o cidadão possa fazer a fiscalização eletrônica e receber as informações em seu celular sobre os dados inseridos nas placas de obras do Governo de Mato Grosso.

O objetivo do parlamentar é dar autonomia e mais transparência para o cidadão sobre o valor gasto, projeto, prazo, se possui aditivo, número de licitação, empresa executora nas obras do Estado. Com a aprovação da lei, as placas terão um código QR Code e a população poderá aproximar o celular e receber de forma imediata e transparente informações fornecidas pelo Estado.

“Como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, defendo projetos que tornam a administração pública transparente, pois o cidadão é um pagador de imposto e tem o direito de saber quanto está sendo gasto, qual o prazo, empresa que toca a obra, entre outras informações que são de direito da população”, defendo o deputado.

De acordo com o projeto, o Executivo deve atualizar, mensalmente, as informações e alimentar o banco de dados inseridos no Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas do Governo do Estado, e no Portal da Transparência do Estado. As obras já em andamento devem disponibilizar, ou nas placas instaladas ou em painel em algum local do canteiro de obras, o QR CODE com as informações previstas nesta lei.

Nas respectivas páginas da internet do Governo e Secretarias responsáveis pelas obras, também deverão ser disponibilizados meios para que o cidadão e sociedade possam interagir com o setor público por meio de chat, email, redes sociais ou telefonema direto para o setor competente.

“Hoje onde o cidadão vai, existe essa tecnologia do QR Code para ver cardápios, pagar contas e obter informações, logo penso que o Governo precisa dar essa transparência para a população nas placas de obras públicas”, disse o professor Albert Cristian

Acessibilidade

Com a aprovação e sanção do projeto, as informações disponibilizadas nos sites devem ter acessibilidade aos deficientes auditivos e visuais ou com limitação física, seguindo as diretrizes de acessibilidade para conteúdo WEB.