Deputado apresenta projeto de lei proibindo veiculação de filmes que contém apologia à pedofilia

O deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos Thiago Silva apresentou nesta quarta (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei 274/2022 para proibir a veiculação de filmes que fazem apologia à pedofilia em cinemas de Mato Grosso.

A solicitação do projeto foi apresentada por lideranças do movimento conservador, pastores e líderes religiosas que se sentiram indignados com o filme que estava sendo veiculado na Netflix “O pior aluno do mundo”, onde mostra cenas claras de apologia à pedofilia. De acordo com Thiago Silva é inaceitável que esses conteúdos sejam produzidos e veiculados, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

“É um absurdo ver filmes como este que gerou a polêmica serem divulgados, ainda mais por ter conteúdo liberado para adolescentes de 14 anos, o que é uma verdadeira afronta à sociedade. Isso é crime e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisamos de se posicionar e defender os valores cristãos e da família, pois o que vem ocorrendo é libertinagem e tem atrapalhado na formação de crianças e jovens de Mato Grosso e do país”, disse o deputado Thiago Silva.

“É inadmissível a apologia que fere a inocência de nossas crianças e adolescentes, pois os valores estão se invertendo. Querem transformar em “humor” o que é inadmissível para a sociedade. Apoio o projeto do deputado Thiago Silva e espero que seja aprovado”, disse a professora de educação infantil Lucinar de Arruda.

O parlamentar garante que irá dialogar e apresentar o projeto juntos aos demais 23 deputados buscando a aprovação, com objetivo de preservar os valores da família.