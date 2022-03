Deputado promove ações em prol da qualificação e empoderamento feminino

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) tem se destacado na atual legislatura da Assembleia Legislativa como um defensor da pauta feminina no parlamento de Mato Grosso. O parlamentar tem realizado ações sociais de qualificação e proposto projetos de leis com o objetivo de empoderar e garantir mais oportunidades e a inserção no mercado de trabalho para milhares de mulheres.

Idealizado pela sua esposa Eliane Moreira, Thiago Silva criou ainda em 2019 o Projeto Flor do Cerrado que realizou cursos de qualificação para mais de 500 mulheres de Mato Grosso. Neste projeto, mulheres aprendem técnicas de panificação, confecção de doces e compotas, ovos de páscoa, além de aulas de costura e crochê com o intuito de gerar renda para essas famílias, principalmente no período de pandemia.

“Nós agradecemos a oportunidade de conhecer e ter acesso a estes cursos gratuitos que estão garantindo a geração de renda para a comunidade do nosso bairro. Estamos mais motivadas e felizes por ter essa chance de ajudar na renda familiar”, disse a jovem Marília Vitória que fez o curso de pintura em tecido.

Outra ação importante de Thiago Silva foi a sanção da Lei 11061/2019 que criou em Mato Grosso a Delegacia 24h de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Após a inauguração da primeira Delegacia 24h em Cuiabá, o deputado solicita apoio do Governo para ampliar este atendimento também nas cidades-polo do Estado como Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Juína, Barra do Garças, Colniza, Confresa e Água Boa.

“De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, após a inauguração da primeira delegacia da mulher 24h, reduziu 30% o número de feminicídio em Cuiabá e Várzea Grande, logo precisamos que o Governo tenha a sensibilidade de ampliar esse atendimento que salva vidas e atende mulheres que sofrem todos os tipos de violência”, disse o deputado Thiago Silva.

Thiago Silva também é o autor da lei 11573/2021 que trata da criação do Programa Mães de Mato Grosso, com objetivo de proteger a saúde da gestante em situação de vulnerabilidade social e do recém-nascido. Silva também apresentou o projeto para criar na Assembleia Legislativa a Comenda Professora Vilma Moreira, para homenagear lideranças comunitárias femininas de todo Mato Grosso.

O deputado atendeu durante o mandato centenas de mulheres com os projetos Qualifica MT e Tocando em Frente que garantiram mais oportunidades para o público feminino. O Qualifica MT tem o objetivo de viabilizar cursos técnicos em parceria com o Senai na área da produção de salgados e pães, eletricista, costura, entre outros. Já o projeto Tocando em Frente permitiu que crianças e jovens aprendessem a tocar violão por meio de aulas gratuitas, tornando-se um projeto modelo em Mato Grosso.

Projetos de lei

Entre os projetos apresentados na AL-MT, destacam-se o Projeto de Lei 118/2022 que cria a campanha de conscientização veiculada em ônibus, pontos e coletivos em todo o estado com o tema: “Meu corpo não é coletivo”, contra o assédio, Projeto de lei 220/2019 que cria o Dia de Combate ao Feminicídio em MT, Projeto de lei 519/2020 que cria o programa estadual de transferência de renda para mulheres chefe de família que não foram contempladas com o auxílio emergencial durante a pandemia e Projeto de lei nº 435/2021 que dispõe sobre a criação e implementação do Programa Qualificação feminina. “É o nosso dever como homem público propor leis e iniciativas que visam proteger e amparar mulheres em vulnerabilidade social que infelizmente tem sofrido com agressões físicas e psicológicas no Estado. Continuaremos defendendo o empoderamento das mulheres e mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho e geração de mais renda para a família”, finaliza o deputado.