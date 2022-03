Destinação de alimentos, gás e fraldas descartáveis beneficiará 160 famílias rondonopolitanas

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT) destinou cerca de R$ 16 mil para o projeto Entidade Solidária, apresentado pelo Centro de Reabilitação Louis Braille, localizado em Rondonópolis-MT. Os valores são oriundos da atuação judicial e extrajudicial do MPT em face de empregadores da região que descumpriram a legislação trabalhista.

A destinação possibilitará a aquisição de alimentos, gás de cozinha, álcool em gel e fraldas descartáveis, e beneficiará 160 famílias de baixa renda que recebem apoio da entidade.

O Centro de Reabilitação Louis Braille atende atualmente 214 pessoas com deficiência visual ou múltiplas deficiências, de todas as idades, que residem em Rondonópolis e em regiões próximas. Os alunos, em sua grande maioria, estão em situação de vulnerabilidade social e recebem atendimento após serem encaminhados pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), por escolas, entre outros.

Segundo a procuradora do MPT Alice Leite, o projeto possui inegável relevância social. “A instituição executa diversos programas para o alcance de seus objetivos, como o fornecimento de alimentação diária e doação de alimentos, em parceria programas que proporcionam o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência com a finalidade de fomentar vida independente, palestras, transporte escolar, uniformes e oficinas profissionalizantes. A entidade também busca a participação da família dos alunos atendidos nos projetos oferecidos”, explica em trecho do documento.