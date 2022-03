Devo lavar o sutiã toda vez que uso?

Me responda com sinceridade: você lava o sutiã toda vez que usa?

Bom, se a resposta foi “não”, pode ficar tranquila. Embora a peça esteja em contato direto com a pele, o cuidado que precisamos ter com ela é diferente do que temos com as calcinhas, que devem ser lavadas diariamente.

Especialistas afirmam que, a cada 3 dias de uso, é bom trocar o sutiã e lavar a peça usada. Isso porque, sem a lavagem, o sutiã se transforma em um abrigo para fungos e bactérias que, em contato com a pele, podem causar diversos problemas para a saúde.

Mas, no geral, o importante mesmo é que cada mulher leve em consideração as condições climáticas de onde está e também como seu corpo reage ao longo do dia. Se o dia está muito quente ou se você for fazer um exercício físico com o sutiã, o ideal é lavar logo após o uso, evitando que as bactérias se proliferem. Mas, se sua rotina for mais tranquila e você não transpirar muito ao longo do dia, o intervalo da limpeza pode ser um pouco maior.