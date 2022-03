Diretores da Associação Comercial e Empresarial discutem impactos da guerra no setor econômico de MT

Os impactos da guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia e as consequências econômicas no Brasil, em especial em Mato Grosso, foram debatidos pelos membros da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), em reunião mensal, na manhã desta quarta-feira (09.03).

Outros assuntos de relevância para o setor também foram discutidos, como a questão dos ambulantes no centro da Capital, consulta pública sobre mudanças na BR-364 entre Rondonópolis e Jataí (GO), legislação, entre outros temas. O encontro aconteceu de forma híbrida, com a presença dos diretores na sede da entidade, no Palácio do Comércio, centro de Cuiabá e de forma remota, por videoconferência.

Para o presidente da ACC, Jonas Alves, é fundamental a diretoria debater esses assuntos que acabam influenciando e tendo impacto na economia, notadamente, no comércio. “Nos reunimos mensalmente para avaliar impactos dos diversos fatores nos negócios”, completou.

Os diretores Antônio Menegassi, Arnaldo Felício, Andrea Tereza de Rezende e Roberto Peron demonstraram preocupação com os impactos do conflito no setor comercial. Todos citaram, por exemplo, que os investimentos, nesse período de guerra, devem ser mais contidos, devido às incertezas econômicas.

O assessor jurídico da entidade, o advogado Rafael Furman, declarou que os contratos devem manter um equilíbrio nesse período, e se colocou à disposição para sanar dúvidas referentes a essa questão.

Além dos citados, participaram da reunião os diretores Manuel Gomes, Raul Homem Moreira de Carvalho, Roque Edu Alves, Robério Tarrago Cademartori e Orivaldo Julio Alves, além do assessor jurídico Rafael Furman; da gerente da ACC, Samanta Fernandes; da executiva da Facmat, Rita Matos e das assessoras de Marketing e Comunicação da ACC, Mariana Pirani e Luciane Mildenberger, respectivamente.

Sobre a ACC

A Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá foi fundada no dia 28 de julho de 1912, sendo uma das entidades mais antigas do Brasil. É pioneira no associativismo e sabe o valor da união de esforços. É uma entidade sem fins lucrativos e foi declarada de utilidade pública em 1952. Como sociedade civil, tem a finalidade de congregar pessoas físicas e jurídicas que exerçam qualquer atividade empresarial.