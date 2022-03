Distribuição do talão do IPTU via Correios tem início na segunda-feira (14)

A partir da próxima segunda-feira (14) o contribuinte rondonopolitano começa a receber os boletos para pagamento do IPTU pelos Correios. De acordo com o Decreto 10.530 de 13 de dezembro de 2021, que especifica a data limite para saldar do tributo, o vencimento tanto da quota única quanto da primeira parcela é 15 de abril. Ao todo, são oito quotas para quem optar por quitar a prestação, que devem ser pagas todo dia 15 de cada mês.

No entanto, como ressalta a secretária interina de Receita, Tatiane Bonissoni, é interessante que o cidadão aproveite o fato de receber com antecedência o boleto para adiantar o pagamento, livrando-se o quanto antes dessa obrigação, sem precisar deixar para o dia de vencimento. Os que decidirem quitar a contribuição a vista terão garantido o desconto de 20%.

Além da entrega via Correios, há outra comodidade ofertada pela Prefeitura atualmente, que é a consulta on-line por meio do seu portal. Lá o munícipe pode verificar tanto a inscrição do imóvel, quanto pegar o boleto do IPTU. Para tanto, é só entrar no site www.rondonopolis.mt.gov.br e acessar o link “Cidadão”. A inscrição pode ser encontrada clicando em “Consulta Código Imóvel”. Então, deve-se informar nos espaços disponíveis o bairro, a quadra e o lote. Na sequência, copia-se o número de verificação e se aciona “Consultar”. Já os boletos podem ser impressos ao entrar em “IPTU” e comunicar o CPF ou CNPJ e o código do imóvel. Depois basta clicar em imprimir.

“As pessoas não precisam deixar o pagamento do IPTU para a última hora. Se alguém perceber que o boleto está demorando a chegar à sua casa, há a alternativa de retirá-lo pelo site da Prefeitura”, orienta a secretária interina.

Aqueles que preferem pagar o imposto pessoalmente devem se dirigir à Secretaria Municipal de Receita, que funciona para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 18 horas, no Paço Municipal, e já está recebendo os pagamentos. Nesse caso, é preciso apresentar à Receita RG, CPF e documentos que comprovem o vínculo com o imóvel ou procuração do seu titular.

Tatiane ressalta a importância os benefícios gerados pelos valores arrecadados com o IPTU: “Vários investimentos que vemos na cidade, como aqueles em infraestrutura e saúde, por exemplo, são oriundos do IPTU. Afinal, a Prefeitura utiliza recursos próprios que vêm dos valores dos tributos para realizar essas melhorias”.

O Paço Municipal fica na Avenida Duque de Caxias 1.000, Vila Aurora. Quaisquer outros questionamentos podem ser esclarecidos ligando para o número 3411-3524.