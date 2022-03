Dois motociclistas se envolvem em acidente e ficam feridos

Dois motociclistas ficaram feridos com fraturas após se envolverem em um acidente frontal, na noite desta sexta-feira (11), no bairro Jardim Liberdade em Rondonópolis-MT.

Os dois motociclistas estavam em sentido oposto na rua João Ubirajara Garcia, quando um deles foi desviar de um buraco na pista e acabou colidindo de frente com o outro motoqueiro.

A ambulância avançada do Samu foi acionada e ao chegar no local socorreu as vítimas feridas, um dos motoqueiro aparentava fratura no cotovelo e outro no ombro, eles foram encaminhados para a Upa.