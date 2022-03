Donos de estabelecimentos comerciais são presos por perturbação do trabalho e sossego público

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM) neste domingo (27) e devem responder pelos crimes de perturbação do trabalho e sossego público, em estabelecimentos comerciais no bairro São Sebastião, em Rondonópolis (MT).

A PM recebeu uma denúncia informando que o som alto e o barulho das pessoas nos estabelecimentos estavam incomodando os moradores vizinhos.

Diante dos fatos a guarnição foi até o local, constatou que os aparelhos de som estavam em volume ensurdecedor, haviam pessoas dançando, inclusive na avenida e em cima de um carro Saveiro.

Após abordagens e busca pessoal nos clientes foi contatado que o proprietário da Saveiro usava tornozeleira eletrônica e estava em local inapropriado.

Na tabacaria foi encontrado um cigarro de maconha.

Foi constatado ainda que os estabelecimentos não possuem alvarás para sons.

Diante dos fatos, o proprietário do carro Saveiro, o dono da Tabacaria e a proprietária de uma conveniência foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

OUTRAS DENÚNCIAS

Conforme informações da Polícia, a guarnição já recebeu várias denúncias sobre barulhos de som e bagunça de pessoas nos estabelecimentos comerciais.

Consta no Boletim de Ocorrência (BO) que em diversas ocorrências a guarnição, bem como outras guarnições já foram no mesmo local do fato por diversas vezes onde as vítimas têm medo de se identificar e representar por medo de represália pelo motivo do local ser frequentado por pessoas faccionadas, por haver várias pessoas tornozeladas o que causa receio das vítimas, uso de bebidas por menores e entorpecentes.