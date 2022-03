Doria deve anunciar hoje desistência da candidatura à Presidência

O governador de São Paulo, João Doria, deve anunciar nesta quinta-feira (31) a desistência da disputa à Presidência da República nas eleições 2022 pelo PSDB. Ele tinha uma série de compromissos que foram cancelados de última hora.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Governo de São Paulo informou: “Ao contrário do previsto anteriormente, o governador não irá mais até o Edifício-Monumento do Novo Museu do Ipiranga, ao Parque da Cidadania em Heliópolis e à B3. Apenas essa agenda da B3 está mantida, mas sem a presença dele”.

A participação do governador foi confirmada apenas no 4º Seminário Municipalista, que se realiza no Palácio dos Bandeirantes, às 16h. Na ocasião, está previsto um pronunciamento dele à imprensa. Na coletiva desta quarta-feira (30), sobre medidas contra a Covid-19, Doria evitou antecipar informações sobre a candidatura.

Nesta manhã, o governador de São Paulo teria surpreendido aliados e auxiliares ao comunicar que desistiu de concorrer à Presidência. Ele deixaria o cargo no Executivo paulista hoje.

O fato teria pego de surpresa também o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que era apresentado por Doria como CEO do governo e assumiria o cargo. Garcia chegou a pedir demissão da Secretaria de Governo.