Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos pela Polícia militar (PM) na manhã desta sexta-feira (18) pela PM de Pontal do Araguaia (MT) com apoio da Polícia de Barra do Garças (MT).

A dupla é suspeita de roubar uma moto Biz e em seguida assaltar duas mulheres.

Conforme informações, a moto foi roubada em uma madeireira na BR-070. O veículo foi recuperado e a dupla encaminhada para a Delegacia.