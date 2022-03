Dupla é presa após ameaçar e desacatar policiais para manter som alto

Dois homens fora presos pela Polícia Militar (PM) e devem responder pelos crimes de desacato, resistência e ameaça, em Jaciara.

Conforme informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a PM recebeu uma denúncia informando que em uma residência havia um indivíduo utilizando o equipamento de som do carro com o volume muito alto perturbando o sossego.

Diante da solicitação, a guarnição foi até a residência com o intuito de orientar o proprietário do veículo, mas os policiais foram recebidos com agressividade pelo morador da casa que estava em visível estado de embriaguez.

O suspeito ainda pegou uma barra de ferro para ameaçar a guarnição.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão. O homem resistiu e começou a agredir os policiais com socos e chutes. O indivíduo ainda pegou uma pedra e ameaçou arremessar nos policiais.

Familiares do suspeito se aproximaram e cercaram a guarnição. Um 2° indivíduo tentou agredir um policial, mas foi imobilizado.

Outra viatura da Polícia esteve no local para dar apoio.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.