Economia brasileira recua 1% em janeiro na comparação com dezembro

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) encolheu 0,99% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (17) pelo BC (Banco Central).

Com a variação, o indicador conhecido por ser uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos bens e serviços produzidos no país — alcançou 138,48 pontos na série dessazonalizada (livre de influências).

O resultado também interrompe a sequência de quatro altas consecutivas do indicador. Na comparação trimestral, o IBC-Br aponta para um desempenho 0,19% melhor da economia no período compreendido entre novembro e janeiro, na comparação com os três meses anteriores.

Os dados do IBC-Br são coletados de uma base similar à do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pelo indicador oficial sobre o crescimento econômico. Em 2021, por exemplo, a economia brasileira saltou 4,6%. Para o IBC-Br, houve alta de 4,5% na atividade econômica do mesmo período.

Os números da prévia do PIB de janeiro mostram ainda que a atividade econômica brasileira cresceu 4,73% no acumulado dos últimos 12 meses, o que mantém a trajetória de recuperação após as perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus.