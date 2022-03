Em Rondonópolis, economia diversificada tende a amenizar impactos, avalia Secretário

A pedido da reportagem, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, Alexsandro Silva, fez uma análise dos impactos deste atual momento de guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura 8 dias, nos números da economia rondonopolitana. Principal importador e exportador no Estado entre 2021 e início de 2022, o município tende a sofrer com elevações nos preços, mas pode encontrar um alento na atividade econômica diversificada, avalia.

Setores como o de serviços e construção civil, pondera, serão responsáveis por segurar as contas à medida em que o conflito no outro lado do mundo se arrasta. “Do ponto de vista da agricultura, não temos hoje uma economia tão dependente assim da atividade primária. É evidente que não somos uma ilha e temos no agro que movimenta Mato Grosso também nossa parcela de dependência. Mas talvez, hoje, não diretamente. Isso, de certa forma, nos deixa em uma situação mais confortável, como já ocorreu em momentos de crise anteriores”, argumenta. “O que não podemos é achar que estamos blindados. A pancada virá e será preciso estarmos preparados”, completa.

Previsíveis serão os aumentos em combustíveis e alimentos. “É impossível estar diante de uma guerra e não sofrer impactos econômicos”, frisa Silva. “Haverá aumento no custo de produção, o preço do barril do petróleo disparou à casa dos US$ 110 -chegou a US$ 111,03 nesta quinta-feira (03) – e, como eu disse, ninguém é uma ilha. A tendência é que o preço dos combustíveis suba e isso provoque um aumento em cadeia”, explica.

Para as classes sociais média, média baixa e baixa os impactos serão sentidos de forma mais agressiva, projeta o secretário. “Quem vai perder mesmo seremos nós, o consumidor final. Litro do óleo mais caro na prateleira do supermercado, carne mais cara no açougue, derivados de trigo mais caros. Nós, inclusive, importamos trigo da Rússia desde que a Argentina passou por uma forte crise. Para as camadas em vulnerabilidade, a situação vai exigir dos Governos alguma posição”.

Fertilizantes

Grande parte dos defensivos e fertilizantes utilizados no agronegócio vem da Rússia. Cerca de 20% foram importados por Rondonópolis do país em guerra no último ano. Outro parceiro comercial é a China, discreta em relação ao conflito armado, mas historicamente alinhada aos planos econômicos e políticos de Vladmir Putin. Em 2021, quase um terço das exportações rondonopolitanas foram para a China, movimentando cerca de US$ 700 milhões.

Em relação dos insumos russos, na visão de Silva será preciso acompanhar de que forma o país conduzirá as recentes sanções econômicas sofridas no mercado internacional, mas o aumento do custo da produção será realidade. “É evidente que o custo da lavoura irá subir. Vamos pensar no caso da soja e do milho, cujo aumento poderá chegar a 30%. Pensar nestes dois produtos enquanto principal fonte de alimentação agropecuária, já se projeta aumento no custo da proteína animal, por exemplo”, diz.

Compensação

Em favor do agro tende a estar, de certa forma, uma espécie de compensação pela elevação dos custos de produção proporcionada pelo aumento da demanda internacional nas importações de Mato Grosso e, em especial, Rondonópolis. “O que esperamos é uma forte demanda por estocagem de produtos, como a proteína animal. Mais de 180 países do mundo importam do Brasil e vão querer comprar mais em meio às ameaças que esta guerra está nos impondo. A forte demanda faz com que os preços subam no mercado interno, mas sustentam o aumento da produção aos produtores rurais”, diz o secretário. “No campo, com o aumento das commodities e variações no câmbio, por mais que haja aumentos na produção, será possível uma compensação”, avalia.

Números

Neste mês de janeiro, o maior volume das exportações de Rondonópolis teve a Tailândia como principal destino. Foram exportados para o país asiático, U$ 27,9 milhões, o que representou 23,2% do total exportado pelo município no mês. O segundo destino mais importante foi a China com um total de U$ 25,2 milhões exportados (20,9% do total das exportações). Na sequência, vem Indonésia, que representou 15,4% do total das exportações (U$ 18,5 milhões).

Nas importações, a Argélia foi o maior fornecedor de produtos para Rondonópolis em janeiro. Foram importados do país um total de U$ 16,3 milhões, o que representou 24,2% do total das importações no mês. O segundo maior volume de importações foi com a China, representando 16,5% do total (U$ 11,2 milhões). Em terceiro vem a Rússia, de quem foram importados U$ 7,96 milhões, o que representou 11,8% do volume das importações.

O principal produto exportado por Rondonópolis em janeiro deste ano foi a torta e outros resíduos do óleo de soja, que representou 58% do total das exportações no mês. A soja, mesmo triturada, teve 12% de participação nas exportações. Seguida do algodão (8,7%) e da carne bovina congelada (7,9%).

Já entre os produtos importados, os fertilizantes representam o maior volume. Em janeiro, os fertilizantes azotados representaram 49% do total das importações. Os fertilizantes potássicos parecem em segundo, representando 35% das importações e os fertilizantes contendo mais de dois produtos químicos representaram 15%.