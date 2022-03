Em Rondonópolis, Bezerra “deixa no ar” aposta em permanência de Janaina

O deputado federal licenciado, Carlos Bezerra (MDB), participou da primeira reunião do diretório municipal do partido em Rondonópolis na noite desta segunda-feira (14) e deixou no ar que conta com a permanência da deputada estadual Janaína Riva (MDB) no partido para a corrida eleitoral em 2022.

Janaina, vice-presidente estadual da sigla em Mato Grosso, não participou do encontro que reuniu lideranças emedebistas já de olho nas candidaturas proporcionais e majoritárias. Sobre a corrida ao Planalto, o cacique reforçou que só discutirá ou falará publicamente a partir de abril. O foco, agora, é fechar o quadro de pré-candidatos à ALMT e Câmara.

Até por isso, Bezerra tem defendido que o MDB se lance, ao menos por enquanto, em candidaturas próprias. “Existe a possibilidade de candidatura própria, isso está sendo discutido internamente no partido. Hoje temos dois nomes mencionados, o do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro e o da deputada estadual Janaina Riva”, disse. “Também existe a possibilidade de coligação. Vamos tratar disso de abril em diante”, disse, reforçando o peso da deputada estadual no partido.

Neste momento, o MDB segue dividido, com parte defendendo a composição junto ao atual governador e pré-candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB) e outra articulando apoio ao atual senador Wellington Fagundes (PL), cotado na corrida ao Palácio Paiaguás, ainda que intenção seja a reeleição ao Senado.

Tudo depende das discussões. “O MDB é um partido muito grande, tem 31 prefeitos, tem diretórios em todos os municípios. Tem que haver uma discussão geral para, então, definirmos o rumo”, pontuou Bezerra.