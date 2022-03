Em Rondonópolis, Pinheiro fala em candidatura “possível” ao Governo e “convida” Zé do Pátio

Em sua visita “cordial” a Rondonópolis, na última semana, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), trocou o termo “pré” por “possível” em relação a sua corrida eleitoral ao Palácio Paiaguás em 2022. À coluna, o emedebista frisou que “ao Governo, nada está fechado”.

Pinheiro segue cotado como o pré-candidato da oposição, fazendo frente ao projeto de reeleição do atual governador Mauro Mendes (UB). Carece, porém, de respaldo do MDB, que ainda não definiu seu arco. “O MDB está sinalizando uma candidatura própria. Existe uma possível candidatura minha. Não pré, mas possível”, disse.

Ao lado do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), Pinheiro foi só elogios. Sugeriu até que fosse ele o nome do grupo ao Governo. “Tenho dito em Cuiabá, nas minhas entrevistas. O Zé do Pátio está pronto [para concorrer ao Palácio Paiaguás em 2022], é um nome pronto para liderar nosso grupo. Temos outros também”, disse.

…

De malas prontas para o PSB, Zé do Pátio levará consigo o chamado “trio parada dura”, formado pelo pré-candidato a deputado estadual, Roni Magnani, e pelos pré-candidatos a deputados federais Neuma de Morais e Paulo José.

A chance do prefeito de Rondonópolis se lançar à corrida eleitoral em 2022, porém, é remota.