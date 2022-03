Escolhas de hoje, respostas do amanhã

Se partirmos do pressuposto que vivemos o hoje porque ontem fizemos escolhas, planos para o futuro que direta ou indiretamente nos fizeram ser o que somos e viver o que estamos vivendo, então podemos dizer que somos frutos do que plantamos no passado.

Isso também implica dizer que podemos então modificar o futuro se o que estamos vivendo hoje não nos agrada. Basta fazermos novas escolhas.

Podemos pensar metaforicamente no preparo de um saboroso prato, por exemplo, uma lasanha a bolonhesa. Você vai ao mercado e começa então a escolher os ingredientes para o tal prato.

Até o imagina pronto: uma lasanha suculenta, com molho a bolonhesa, e coberta por um delicioso molho branco e queijo derretido, hummm… espetacular imagem! Mas enquanto está escolhendo os ingredientes, acontece algo que o tira do foco: você se lembra de uma entrevista de emprego que marcou logo após o almoço e se dá conta que está muito perto das 11 h da manhã, conclusão: os ingredientes são escolhidos na correria, você não encontra o molho apropriado, e nem o queijo que ficaria perfeito na sua lasanha, e então decide fazer com o que tem no carrinho, ou seja, improvisar.

E assim prepara o seu prato, sem muita energia, dedicação, e o resultado é uma simples lasanha que parece a bolonhesa, mas a final de contas o importante é pensar que tem algo para comer, não importa se era a tão imaginada lasanha suculenta a bolonhesa, com queijo derretido por cima…. será mesmo que não importa?

Na vida, muitas vezes agimos assim, imaginamos os detalhes da execução de um plano, mas durante o preparo, durante o processo, os imprevistos que surgem pelo caminho nos tira do foco e nos faz aceitar resultados que não eram os planos que havíamos feito.

Aceitamos assim relacionamentos distorcidos, empregos que nos arrastam por anos a fio, vamos levando a vida, como diz a letra da música do Zeca Pagodinho, “ deixa a vida me levar, vida leva eu””… e vamos colecionando frustrações e mais frustrações pela vida, até que chega um momento que parece que não faz mais sentido a vida.

Que tipo de vida você tem escolhido? A vida que sonhou ou a vida que os outros decidiram para você?

Seja você o responsável por fazer da sua vida, o que é de melhor, só você pode mudá-la. O outro simplesmente é um coadjuvante da sua história. Faça escolhas hoje que determinarão um futuro brilhante, escolha os ingredientes, com tempo, com amor, com alegria aconteça o que acontecer, não se permita mudar seus sonhos por qualquer outro só para dizer que está sonhando, ou agradando alguém.

Você pode até mudar, mas por outro sonho que realmente valha a pena, que no futuro a faça olhar para traz e perceber que fez uma grande troca, que realmente valeu a pena toda mudança.

Faça do hoje uma mola propulsora para você brilhar no futuro, aprenda com seus erros passados, afinal não existem erros, mas aprendizados, maneiras de fazer diferente aquilo que não deu certo. Você é a atriz principal da sua história da qual o grande diretor e produtor é nosso bom Deus, e que a cada segundo da sua vida lhe proporciona um novo respirar.

Minha querida leitora, você tem valor inexprimível, você é uma pérola preciosa, é feito do mais puro ouro de ofir, portanto como dizia Shakespeare plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores.

Não se compare com o outro, mas com o melhor que você mesmo pode ser. Dê o seu melhor sempre. E vamos em frente ressignificando nossa história e aprendendo a cada dia.

Que Deus te abençoe!