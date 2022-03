Esperança em tempos difíceis

Esperar em tempos difíceis, é falar em acreditar. Muitas vezes estamos tão apavorados com nossas tristezas, situações conflitantes, doenças que não percebemos que cada vez que nos sucumbimos, estamos fadados a esperar pelo pior. E o pior vai acontecer, ao menos que não percamos a esperança da mudança. Quando ouvimos o ditado: “a esperança é a última que morre”, isso é uma grande verdade queiramos ou não aceitá-la. Esperança é esperar que apesar das dificuldades o melhor está por vir.

Confiar que algo de melhor pode acontecer é uma força que nos move para momentos de espera. Confiar nos ensina a ver além daquilo que não se vê, que não se ouve, que não se sente. É uma certeza que nasce dentro do coração e reverbera através de nossos comportamentos, da nossa fala, do nosso jeito de ser, e contagia os que estão a nossa volta.

Muitas vezes não alcançamos a vitória em situações que almejamos tanto, por perder essa esperança. Seguimos como um barco na correnteza rio acima, e alguma vezes a chuva cai, as águas do rio começam a se agitar, e então, diante das nossas experiências, pautada em ensinamentos da ciência, previsões do tempo, nos permitimos atracar o barco à margem e descer, fazer o trajeto à pé, ou até mesmo voltarmos ao ponto de partida por medo de prosseguir. E nessa hora nos deparamos com um caminho mais difícil ainda, o caminho da derrota, do fracasso, de validar aquilo que antes parecia possível para o impossível.

E o convite nestes tempos difíceis, é confiar, esperar. Ver que a nossa volta os detalhes do tempo, da situação em que estamos passando, que não é das melhores, mas ver através dos olhos da alma que pode surgir algo bom até mesmo onde nada existe. Por isso acreditar que essa tempestade vai passar, e logo mais, bem logo vamos conseguir continuar nossa caminhada com um tempo limpo, um dia maravilhoso, onde o sol brilha e nos mostra o caminho a seguir.

Vamos ao fim da tempestade ver o arco-íris no céu nos devolvendo a esperança, que durante os fortes ventos não existia. O melhor de tudo isso é perceber que podemos sempre esperar por dias melhores, porque sempre vieram e sempre virão. E ter a certeza que ao final de do túnel sempre existe uma luz, porque se não a avistamos é porque ainda precisamos continuar percorrendo o caminho, mas uma hora a luz vai surgir.

E assim seguimos em frente aproveitando as possibilidades para nos reiventarmos em tempos difíceis, ressignificando o que nos acontece, com fé de que a vitória está logo ali.

Um grande abraço. Deus os abençoe.