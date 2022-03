Essas terceirizadas da prefeitura…

Um dos pontos negativos do governo de José Carlos do Pátio é a terceirização de serviços à população, principalmente por meio da contratação de associações e cooperativas. Quanto a estas últimas, destaca-se, negativamente, a Coopervale.

A instituição assumiu boa parte dos serviços das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Habitação entre outras, e foi contumaz nos atrasos de pagamento de seus cooperados, além de ter deixado de fazer o rateio devido entre os trabalhadores das sobras do ano passado. É que a lei que rege as cooperativas de trabalho (Lei 12.690/2012) prevê que, de um exercício para o outro, o saldo em caixa deve ser dividido proporcionalmente entre os cooperados, na proporção de suas respectivas produções. Isto não aconteceu com a Coopervale, que nem teve seu contrato prorrogado pela prefeitura.

Um áudio tem rodado pelas redes sociais hoje, com um trecho de uma entrevista concedida pelo Presidente da Coopervale José Roberto Vieira a uma rádio de Sorriso, médio-norte do estado. Nela, Vieira afirma que a cooperativa opera em mais de 20 municípios mato-grossenses e, à exceção de Rondonópolis, em nenhum deles existe atraso no pagamento de quaisquer verbas devidas a seus cooperados. Aqui, segundo ele, os rateios devidos aos trabalhadores ainda não foram feitos por conta de atrasos nos pagamentos por parte da Prefeitura de Rondonópolis.

Um absurdo! Em primeiro lugar, é bom que se diga que as licitações para contratação de mão-de-obra terceirizada se dão com base na premissa de melhor lance o que, neste caso, representa o pior salário. Ganha a empresa que prometer pagar o menor salário possível ao futuro trabalhador. Com isto, os profissionais mais qualificados não são atraídos para os serviços, que acabam sendo prestados por profissionais, de regra, sem qualificação.

Além disso, essa terceirização é porta de saída para o princípio da impessoalidade. Não tem processo seletivo para essa contratação, o que pode permitir indicações politiqueiras para a ocupação dessas vagas, o que nos leva de volta ao voto de cabresto. Esses trabalhadores, agora, estão pondo a culpa em Zé do Pátio que, se não mudar isso logo, pode ter perda de capital político para os futuros pleitos. Acorda, Zé!