Estado entrega kits escolares e uniformes para estudantes da rede estadual em abril

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), fará no final do mês de abril a entrega dos kits de materiais escolares e dos novos uniformes completos aos estudantes da rede estadual. O investimento total será de R$ 121,1 milhões.

Serão beneficiados 370.430 mil alunos matriculados em escolas da rede pública estadual nos 141 municípios de Mato Grosso. Os kits são totalmente gratuitos. O uniforme completo é composto por duas camisetas, duas bermudas, uma calça e um casaco. O investimento do Governo do Estado nos uniformes é de R$ 101,6 milhões.

A previsão da Seduc é de que a distribuição seja feita a cada semana em uma região, até concluir as entregas nas 700 escolas da rede. Entre elas, escolas de ensino regular, do campo, indígenas, quilombolas e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também vão receber uniformes os alunos de salas anexas do Sistema Penitenciário.

Os pais serão informados pelas diretorias sobre os procedimentos para a retirada dos uniformes.

O prazo a entrega foi confirmado durante a transmissão da Live com diretores regionais de educação e diretores escolares, realizada nesta sexta-feira (25) pelo canal da Seduc no Youtube.

“São uniformes novos, de qualidade e que vão proporcionar conforto na rotina em sala de aula, além de contribuir com o processo de aprendizagem”, destacou a secretária adjunta de Gestão Educacional, Valdelice Oliveira Holanda.

O kit escolar inclui materiais como estojo, lápis, borracha, régua, canetas e cadernos, que vão auxiliar na realização diária das atividades pedagógicas. São quatro kits diferentes elaborados com materiais específicos para atender as demandas do ensino fundamental (nas séries iniciais e anos finais), ensino médio e educação especial. Nesta aquisição são investidos mais de R$ 19,5 milhões, com recursos do Programa Mais MT.

“O kit uniforme, somado ao kit de material escolar, fará com que nossos estudantes sejam reconhecidos, valorizados e motivados a estudar. São ações que estão transformando a educação – demostram a preocupação do Governo em fazer o melhor para os nossos estudantes”, reforçou o secretário interino de Educação, Amauri Monge Fernandes.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

01 lápis de cor apagável; 02 lápis grafite jumbo; 01 apontador com depósito, 02 borrachas; 01 cola branca líquida 90g; 01 tesoura com trava de segurança; 01 giz de cera; 01 estojo; 01 pincel chato n°8; 01 tinta guache 12 cores; 01 caderno de desenho 96 folhas; 02 cadernos brochura 96 folhas.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

01 régua; 01 esquadro 45°; 01 esquadro 60°; 01 transferidor 360°; 01 lápis de cor; 03 lápis grafite; 01 apontador com depósito; 02 borrachas; 01 cola branca líquida 90g; 02 caneta azul; 01 caneta preta; 01 caneta vermelha; 01 estojo; 01 caderno de desenho 96 folhas; 02 caderno brochura 96 folhas.

ENSINO MÉDIO

01 régua; 01 esquadro 45°; 01 esquadro 60°; 01 transferidor 360°; 03 lápis grafite; 01 apontador com depósito; 02 borracha; 01 cola branca líquida 90g; 02 caneta azul; 01 caneta preta; 01 caneta vermelha; 01 estojo; 02 caderno universitário 10×1; 01 caderno de desenho 96 folhas.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

02 lápis grafite jumbo; 01 apontador com depósito; 02 borracha; 01 cola branca líquida 90g; 01 tesoura com trava de segurança; 01 giz de cera 10,8 mm x 120 mm; 01 caderno de desenho de desenho 96 folhas; 02 caderno brochura 96 folhas; 01 barbante; 01 pasta transparente com elástico.