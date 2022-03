Estrela do balé ucraniano morre após ser ferido em ataque russo

A estrela do balé ucraniano, Artem Datsishin, morreu em Kiev, após ser ferido pelas forças russas durante a invasão da Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro.

A informação foi divulgada nas redes sociais por Tatyana Borovik, uma colega de Datsishin, e compartilhada pelo diretor-chefe da Ópera Nacional da Ucrânia, Anatoly Solovyanenko, na última quinta-feira (17).

Segundo Borovik, o bailarino foi atingido no dia 26 de fevereiro e passou semanas lutando por sua vida até não resistir aos ferimentos. “Não consigo expressar a dor no meu coração”, escreveu em uma publicação no Facebook.

A invasão russa ao território ucraniano chegou ao seu 23º dia nesta sexta-feira (18). De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), o conflito gerou mais de 3,1 milhões de refugiados.

Há muitos relatos de que os ataques promovidos pelo exército russo estariam sendo direcionados para alvos que não são militares. O Alto-Comissariado da ONU para Direitos Humanos informou que 726 civis morreram nos 20 primeiros dias de guerra.

Apesar das várias sanções de países ocidentais contra a Rússia, as ofensivas militares em território ucraniano seguem. As últimas tentativas de chegar a um acordo de cessar-fogo fracassaram.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski reforça pedidos para a criação de uma zona de exclusão aérea no território da Ucrânia. Medida que ajudaria a diminuir os ataques russos por aviões.