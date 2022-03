Evento da Fecomércio-MT atrai empresas de todo país sobre prevenção de perdas no varejo

A Fecomércio-MT realizou, nesta terça-feira (29), o maior evento de prevenção e controle de perdas no varejo de Mato Grosso, o ‘Pare de Perder!’, que reuniu empresários e gestores de todo país e contou com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da entidade. Além da exposição de equipamentos e novidades tecnológicas na área de segurança comercial, houve, ainda, um painel com a participação de executivos das maiores empresas do varejo brasileiro, como a Rede de Farmácias Pague Menos, Carrefour e Riachuelo.

O evento destacou que o controle e a prevenção de perdas estão entre os maiores desafios dos empresários do varejo, o que pode ser caracterizado desde pequenos furtos até vencimentos de produtos nas gôndolas ou no estoque.

Na abertura, o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, abordou, além da preocupação com as perdas no varejo, a alta carga tributária que acaba interferindo no ganho dos comerciantes. “Para atrair os clientes, estamos tentando manter os preços dos produtos estáveis, mesmo diante dos altos tributos impostos pelos governos. Além desse cenário, lidamos com perdas “invisíveis” nos nossos negócios, que muitas vezes não percebemos”.

Por parte dos executivos e representantes das empresas participantes do evento, a falta de conhecimento e também da aplicação de prevenção de perdas nos estabelecimentos comerciais acabam interferindo de forma negativa no resultado dos negócios, reduzindo o lucro e, consequentemente, a rentabilidade.

O representante do Grupo Carrefour, Elizeu José de Lucena, foi destaque em 2020 no setor de prevenção pelo lucro gerado naquele ano. No evento, o executivo falou dos desafios e boas práticas para atingir bons resultados no setor. “Este é um processo lento, mas que precisa ser aplicado dentro das empresas. Iniciamos em 2013, com revisão de processos, de políticas da empresa para, então, definir as ações e, em seguida, monitorá-las. Só então, em 2020, que o presidente da empresa viu a importância da participação deste processo após perceber a redução de 50% na redução de perdas dentro da companhia”.

O gerente regional do Grupo Riachuelo no Centro-Oeste, Luciano Raniti, que acompanhou o evento à noite, também vinculou as perdas no varejo com a alta carga tributária presente no país. “Nenhum empresário consegue sobreviver neste atual sistema tributário se não desenvolver a cultura de prevenção e controle de perdas dentro das lojas. Se essa cultura for aplicada nos estabelecimentos, é notória a melhoria da lucratividade e da rentabilidade”.

A programação da noite também contou com a participação da Lais Gulin e Fernanda Maximiano, da ESI Exata Soluções Integradas, que abordaram, respectivamente, os temas ‘Inteligência emocional e a prevenção de perdas’ e ‘Tecnologia e prevenção, o casamento perfeito’. Neste último, Maximiniano apresentou cases de empresas mato-grossenses que passaram a aplicar a cultura de prevenção de perdas. Obtendo, assim, resultados positivos de faturamento e rentabilidade.

Além delas, o presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe), Carlos Eduardo Santos, apresentou dados nacionais sobre perdas em 15 segmentos do varejo, com destaque para hiper, super e minimercados, que demonstraram os maiores índices de perdas sobre o faturamento líquido das empresas, seguidos de perfumaria, atacado e construção, entre outros.

Ao término do evento, houve a realização de sorteios e brindes, como uma diária com acompanhante para o Hotel Sesc Porto Cercado, em Poconé (MT).