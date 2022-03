Evento da pecuária de corte marca retornada de grandes encontros em Mato Grosso

O 10º Simpósio Nutripura, em Rondonópolis, marca a retomada do setor de eventos na região sul de Mato Grosso. O tradicional encontro da cadeia da pecuária de corte volta a ser realizado depois de três anos e vai mobilizar cerca de 300 trabalhadores, diretos e indiretos, para atender um público de aproximadamente mil produtores, investidores e pesquisadores nos dias 25 e 26 de março.

Em março, as medidas restritivas de circulação completaram dois anos e neste período muitos trabalhadores perderam o emprego e empresas tiveram que fechar as portas, sobretudo no setor de eventos e turismo.

Em Mato Grosso, o impacto nos eventos do agronegócio teve grandes proporções. Foram tempos difíceis, segundo Giovana Zambardino, proprietária da Essepe Eventos. “A média que era de 50 eventos por ano, com a pandemia, em 22 meses, não chegamos a realizar 10 eventos”, conta a empresária que está na organização do Simpósio.

Zambardino lembra que o mercado sentiu bastante e a empresa, que é focada no agronegócio do Centro Oeste, sentiu ainda mais. “Nosso setor movimenta milhões e a cadeia inteira, de carregadores a diretores de arte, foi prejudicada. Foram tempos bem difíceis, e vimos profissionais gabaritados, de alto nível, pedindo dinheiro para comer. Isso mexeu com todos”, constata.

Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), responsável por pouco mais de 4% do PIB brasileiro, as medidas restritivas para conter a covid-19 afetaram cerca de 97% das empresas do setor, que deixaram de faturar ao menos R$ 230 bilhões em 2020 e 2021.

Em Rondonópolis, além dos fornecedores e prestadores de serviços, o setor de hotéis e restaurantes também vai se movimentar com a realização do 10º Simpósio Nutripura.

Retomada – Durante os dois dias do 10º Simpósio Nutripura, a expectativa de receber mil participantes envolve uma imensa rede de prestadores de serviços direta e indiretamente, no município, estado e no país.

Começando pela organização da programação do evento, a economia gira em torno do deslocamento de pessoas de várias partes do país. São oito palestrantes, clientes da Nutripura, e 26 parceiros (empresas e instituições), pesquisadores, universitários e jornalistas que vão estar em Rondonópolis e Pedra Pedra Preta nas palestras e no Dia de Campo do simpósio.

Seja de carro, ônibus ou avião, ao chegar nas cidades há outra movimentação na rede de hotéis e de alimentação, basicamente. As áreas de entretenimento e turismo também estão associadas, já que as pessoas têm tempo livre.

Já para a realização do evento, uma logística imensa é acionada para que a engrenagem funcione sem falhas, no Centro de Pesquisas da Nutripura, onde ocorre a Vitrine Tecnológica, e no Espaço Ideias, onde serão realizadas as palestras.

Estrutura física (tendas, móveis, iluminação e equipamentos de som e vídeo, ventilação e limpeza, transporte) com pessoas capacitadas para instalar e operar cada item demandado tanto pela Nutripura, quanto pelas empresas parceiras, que vão expor produtos no local.

Com o palco definido e os atores preparados, resta a Nutripura como anfitriã receber bem os seus convidados. Assim, recepção, entrega de materiais e orientação dos participantes, exige mais gente gabaritada nesta área.

Por fim, matar a fome e saciar a sede, literalmente, de quem vai passar horas em busca de conhecimento, é uma tarefa para o pessoal do buffet. Aí, entra uma outra cadeia de prestadores de serviços que faz desta área do país uma engrenagem importante da economia. Fornecedores de alimentos, bebidas e pessoal de cozinha e de atendimento como garçons e no bar.

Na área cultural, a Nutripura também fomenta o setor com a contratação de cantores para animar a festa de encerramento.

Tradição – O 10º Simpósio Nutripura, realizado na sexta-feira (25) e sábado (26), é um dos principais eventos voltados para a pecuária de corte de Mato Grosso, O debate sobre “Pecuária ontem, hoje e amanhã” vai mostrar os avanços do setor produtivo nos últimos 20 anos e marca as duas décadas de atividade da Nutripura no estado.